Kaizengaming Platy

Rozsah platů Kaizengaming se pohybuje od $16,841 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový designér na spodním konci do $66,984 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Kaizengaming. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $59.9K

Frontend softwarový inženýr

Produktový designér
$16.8K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$18.8K

Vedoucí softwarového inženýrství
$67K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Kaizengaming je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $66,984. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Kaizengaming je $39,343.

