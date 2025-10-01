Seznam společností
Kairos Power
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Strojní inženýr

  • Všechny platy Strojní inženýr

  • San Francisco Bay Area

Kairos Power Strojní inženýr Platy v San Francisco Bay Area

Mediánový kompenzační balíček Strojní inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Kairos Power činí celkem $150K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Kairos Power. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Kairos Power
Hardware Engineer
Alameda, CA
Celkem za rok
$150K
Pozice
Senior Engineer 1
Základní
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Kairos Power?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Strojní inženýr at Kairos Power in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $159,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kairos Power for the Strojní inženýr role in San Francisco Bay Area is $105,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Kairos Power

Související společnosti

  • Flipkart
  • Tesla
  • Intuit
  • Spotify
  • Databricks
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje