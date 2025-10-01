Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Justworks činí celkem $193K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Justworks. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
5%
ROK 1
15%
ROK 2
40%
ROK 3
40%
ROK 4
Ve společnosti Justworks podléhají Options 4letému plánu nabývání:
5% nabývá v 1st-ROK (5.00% ročně)
15% nabývá v 2nd-ROK (1.25% měsíčně)
40% nabývá v 3rd-ROK (3.33% měsíčně)
40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
ROK 1
30%
ROK 2
30%
ROK 3
30%
ROK 4
Ve společnosti Justworks podléhají Options 4letému plánu nabývání:
10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)
30% nabývá v 2nd-ROK (2.50% měsíčně)
30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)
30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)
