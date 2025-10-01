Seznam společností
Justworks
Justworks Softwarový inženýr Platy v New York City Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Justworks činí celkem $193K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Justworks. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
Celkem za rok
$193K
Pozice
L5
Základní
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
7 Roky
Roky zkušeností
7 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Justworks?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

5%

ROK 1

15%

ROK 2

40%

ROK 3

40%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Justworks podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 5% nabývá v 1st-ROK (5.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (1.25% měsíčně)

  • 40% nabývá v 3rd-ROK (3.33% měsíčně)

  • 40% nabývá v 4th-ROK (3.33% měsíčně)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ROK 1

30%

ROK 2

30%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Justworks podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 30% nabývá v 2nd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 30% nabývá v 3rd-ROK (2.50% měsíčně)

  • 30% nabývá v 4th-ROK (2.50% měsíčně)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Justworks in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $222,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Justworks pro pozici Softwarový inženýr in New York City Area je $185,000.

