Jumia
Jumia Platy

Platy ve společnosti Jumia se pohybují od $11,940 celkové roční kompenzace pro pozici Projektový manažer na dolním konci až po $33,232 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Jumia. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $23.5K
Produktový manažer
$33.2K
Projektový manažer
$11.9K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Jumia je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $33,232. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Jumia je $23,546.

Další zdroje