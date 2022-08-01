Seznam společností
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Platy

Platy ve společnosti Jumbo Interactive se pohybují od $70,794 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $96,938 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Jumbo Interactive. Naposledy aktualizováno: 9/7/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Obchodní analytik
$78.3K
Produktový manažer
$90.9K
Softwarový inženýr
$70.8K

Manažer softwarového inženýrství
$96.9K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Jumbo Interactive je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $96,938. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Jumbo Interactive je $84,621.

