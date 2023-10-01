Seznam společností
Julius Baer
Julius Baer Platy

Platy ve společnosti Julius Baer se pohybují od $45,074 celkové roční kompenzace pro pozici Investiční bankéř na dolním konci až po $213,714 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Julius Baer. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $162K

Full-Stack softwarový inženýr

Datový vědec
$47.7K
IT specialista
$175K

Investiční bankéř
$45.1K
Projektový manažer
$167K
Manažer softwarového inženýrství
$214K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Julius Baer je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $213,714. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Julius Baer je $164,568.

