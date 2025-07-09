Seznam společností
JSW
JSW Platy

Platy ve společnosti JSW se pohybují od $9,738 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $99,500 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti JSW. Naposledy aktualizováno: 9/6/2025

$160K

Administrativní asistent
$9.7K
Softwarový inženýr
$99.5K
Manažer softwarového inženýrství
$93.4K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti JSW je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $99,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti JSW je $93,419.

