Kompenzace Softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Johnson & Johnson se pohybuje od $81.6K year pro 23 do $116K year pro 24. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $95K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Johnson & Johnson. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
