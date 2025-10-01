Seznam společností
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Softwarový inženýr Platy v Greater Bengaluru

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Johnson & Johnson činí celkem ₹1.76M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Johnson & Johnson. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹1.76M
Pozice
23
Základní
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Johnson & Johnson?

₹13.95M

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Systémový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Johnson & Johnson in Greater Bengaluru představuje roční celkovou odměnu ₹4,044,086. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Johnson & Johnson pro pozici Softwarový inženýr in Greater Bengaluru je ₹1,763,539.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Johnson & Johnson

