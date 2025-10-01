Kompenzace Strojní inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Johnson & Johnson se pohybuje od $117K year pro 23 do $305K year pro 30. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $175K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Johnson & Johnson. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
23
$117K
$112K
$0
$4.8K
24
$179K
$149K
$17.5K
$12.5K
25
$165K
$146K
$4.5K
$13.7K
26
$216K
$179K
$16.3K
$20.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
