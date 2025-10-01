Seznam společností
Johnson & Johnson
  • Platy
  • Datový vědec

  • Všechny platy Datový vědec

  • New York City Area

Johnson & Johnson Datový vědec Platy v New York City Area

Kompenzace Datový vědec in New York City Area ve společnosti Johnson & Johnson se pohybuje od $92.4K year pro 23 do $232K year pro 30. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $220K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Johnson & Johnson. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
23
Data Scientist
$92.4K
$92.4K
$0
$0
24
Senior Data Scientist
$182K
$159K
$10K
$12.3K
25
Lead Data Scientist
$236K
$174K
$30K
$32.5K
26
Staff Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Jaké jsou kariérní úrovně u Johnson & Johnson?

Zahrnuté pozice

Biostatistician

Health Informatics

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový vědec ve společnosti Johnson & Johnson in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $270,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Johnson & Johnson pro pozici Datový vědec in New York City Area je $220,000.

Další zdroje