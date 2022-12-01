Seznam společností
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Platy ve společnosti Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory se pohybují od $93,100 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $177,885 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Softwarový inženýr
Median $136K

Inženýr strojového učení

Full-Stack softwarový inženýr

Systémový inženýr

Výzkumný vědec

AI výzkumník

Softwarový inženýr vestavěných systémů

Datový analytik
Median $148K
Letecký inženýr
Median $156K

Hardwarový inženýr
Median $135K

Inženýr vestavěného hardwaru

Strojní inženýr
Median $150K
Elektrotechnický inženýr
Median $135K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $130K
Informační technolog (IT)
Median $115K
Produktový designér
Median $140K
Projektový manažer
Median $173K
Biomedicínský inženýr
$99.7K
Manažer obchodních operací
$164K
Stavební inženýr
$149K
Řídicí inženýr
$129K
Datový analytik
$130K
Finanční analytik
$93.1K
Lidské zdroje
$111K
Materiálový inženýr
$149K
Produktový manažer
$154K
Programový manažer
$178K
Personalista
$109K
Manažer softwarového inženýrství
$159K
Architekt řešení
$127K
Rizikový kapitalista
$101K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $177,885. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory je $135,500.

Další zdroje

