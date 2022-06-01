Seznam společností
Jockey International
Jockey International Platy

Platy ve společnosti Jockey International se pohybují od $54,725 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $59,496 pro pozici Datový analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Jockey International. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Datový analytik
$59.5K
Softwarový inženýr
$54.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Jockey International je Datový analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $59,496. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Jockey International je $57,111.

