Seznam společností
Joby Aviation
Joby Aviation Platy

Platy ve společnosti Joby Aviation se pohybují od $109,450 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $308,450 pro pozici Programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Joby Aviation. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Softwarový inženýr
Median $175K

Softwarový inženýr zajištění kvality (QA)

Strojní inženýr
Median $175K
Hardwarový inženýr
Median $155K

Letecký inženýr
$298K
Datový analytik
$220K
Elektrotechnický inženýr
$127K
Marketing
$255K
Lékař
$131K
Produktový designér
$199K
Programový manažer
$308K
Personalista
$109K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$109K
Technický programový manažer
$152K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Joby Aviation je Programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $308,450. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Joby Aviation je $175,000.

Další zdroje

