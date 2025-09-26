Seznam společností
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Datový vědec Platy

Mediánový kompenzační balíček Datový vědec in United Kingdom ve společnosti Jaguar Land Rover činí celkem £54.9K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Jaguar Land Rover. Naposledy aktualizováno: 9/26/2025

Mediánový balíček
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Celkem za rok
£54.9K
Pozice
-
Základní
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Jaguar Land Rover?

£122K

Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Datový vědec at Jaguar Land Rover in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £67,041. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the Datový vědec role in United Kingdom is £53,194.

