Jacobs Platy

Rozsah platů Jacobs se pohybuje od $44,786 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $194,000 pro Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Jacobs. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Full-stack softwarový inženýr

Stavební inženýr
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Dopravní inženýr

Stavební konstruktér

Strojní inženýr
L1 $69.4K
L3 $108K

Projektový manažer
L3 $143K
L5 $194K
Datový vědec
Median $148K
Letecký a kosmický inženýr
Median $108K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $80K
Účetní
$133K
Obchodní analytik
$69.7K
Rozvoj obchodu
$85.2K
Chemický inženýr
$84.6K
Elektrotechnický inženýr
$60.2K
Geologický inženýr
$70.6K
Hardwarový inženýr
$137K
Informatik (IT)
$70.4K
Konzultant v managementu
$124K
MEP inženýr
$129K
Produktový manažer
$98.5K
Manažer programu
$146K
Prodej
$44.8K
Vedoucí softwarového inženýrství
$176K
Architekt řešení
$184K

Architekt dat

Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Jacobs je Projektový manažer at the L5 level s roční celkovou kompenzací ve výši $194,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Jacobs je $104,834.

