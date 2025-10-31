Průměrná celková kompenzace Účetní in United States ve společnosti Jacksonville Transportation Authority se pohybuje od $62.3K do $90.4K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Jacksonville Transportation Authority. Naposledy aktualizováno: 10/31/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!