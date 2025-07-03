Seznam společností
Itau
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Itau Platy

Platy ve společnosti Itau se pohybují od $6,378 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $80,277 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Itau. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
Median $36.7K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Datový analytik
Median $33.9K
Manažer softwarového inženýrství
Median $56.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Produktový manažer
Median $36.4K
Datový analytik
Median $16.6K
Architekt řešení
Median $50.5K
Obchodní analytik
$16.6K
Manažer datové vědy
$80.3K
Finanční analytik
$54K
Lidské zdroje
$17.7K
Marketing
$20.5K
Produktový designér
$6.4K
Programový manažer
$33.7K
Projektový manažer
$33.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$31.6K
Technický programový manažer
$38.2K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Itau je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $80,277. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Itau je $33,820.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Itau

Související společnosti

  • Intuit
  • Flipkart
  • Google
  • Snap
  • Tesla
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/itau/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.