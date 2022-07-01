Seznam společností
Issuu
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Issuu Platy

Platy ve společnosti Issuu se pohybují od $45,768 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $112,295 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Issuu. Naposledy aktualizováno: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
$45.8K
Manažer softwarového inženýrství
$112K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Issuu je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $112,295. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Issuu je $79,031.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Issuu

Související společnosti

  • Square
  • Dropbox
  • Apple
  • SoFi
  • Stripe
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/issuu/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.