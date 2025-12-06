Seznam společností
Isima
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Isima Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in Tunisia ve společnosti Isima se pohybuje od TND 50K do TND 68.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Isima. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$18.2K - $22K
Tunisia
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$17K$18.2K$22K$23.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Softwarový inženýr příspěvků v Isima k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Isima?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Isima in Tunisia představuje roční celkovou odměnu TND 68,185. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Isima pro pozici Softwarový inženýr in Tunisia je TND 49,963.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Isima

Související společnosti

  • Spotify
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Facebook
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/isima/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.