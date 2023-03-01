Seznam společností
ISEE
ISEE Platy

Platy ve společnosti ISEE se pohybují od $113,611 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $185,925 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ISEE. Naposledy aktualizováno: 11/21/2025

Hardwarový inženýr
$186K
Softwarový inženýr
$114K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ISEE je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $185,925. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ISEE je $149,768.

Další zdroje

