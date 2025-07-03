Seznam společností
Iron Systems
Iron Systems Platy

Platy ve společnosti Iron Systems se pohybují od $12,240 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $111,440 pro pozici Technický programový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Iron Systems. Naposledy aktualizováno: 11/21/2025

Softwarový inženýr
$12.2K
Technický programový manažer
$111K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Iron Systems je Technický programový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $111,440. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Iron Systems je $61,840.

Další zdroje

