Seznam společností
Iris Business Services
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Iris Business Services Produktový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in India ve společnosti Iris Business Services se pohybuje od ₹1.23M do ₹1.75M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Iris Business Services. Naposledy aktualizováno: 12/6/2025

Průměrná celková kompenzace

$15.9K - $18.9K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$14K$15.9K$18.9K$19.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Produktový manažer příspěvků v Iris Business Services k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Iris Business Services?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Produktový manažer nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Iris Business Services in India představuje roční celkovou odměnu ₹1,750,291. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Iris Business Services pro pozici Produktový manažer in India je ₹1,232,814.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Iris Business Services

Související společnosti

  • Uber
  • Roblox
  • Coinbase
  • Google
  • Lyft
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/iris-business-services/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.