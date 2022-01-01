Adresář Společností
iRhythm
iRhythm Platy

Rozsah platů iRhythm se pohybuje od $124,375 v celkové kompenzaci ročně pro Marketingové operace na spodním konci do $357,700 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti iRhythm. Naposledy aktualizováno: 8/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $211K
Obchodní analytik
$154K
Hardwarový inženýr
$179K

Marketingové operace
$124K
Produktový manažer
$266K
Prodej
$199K
Vedoucí softwarového inženýrství
$358K
UX výzkumník
$153K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
RSU

U společnosti iRhythm podléhají RSUs 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (25.00% ročně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti iRhythm je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $357,700. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti iRhythm je $188,876.

