Investec Platy

Rozsah platů Investec se pohybuje od $21,164 v celkové kompenzaci ročně pro Investiční bankéř na spodním konci do $158,746 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Investec. Naposledy aktualizováno: 8/13/2025

$160K

Datový analytik
$72.4K
Datový vědec
$92.4K
Investiční bankéř
$21.2K

Marketing
$125K
Produktový designér
$65.2K
Projektový manažer
$42.2K
Softwarový inženýr
$81K
Vedoucí softwarového inženýrství
$159K
Architekt řešení
$53.8K
FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en Investec es Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level con una compensación total anual de $158,746. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Investec es $72,417.

