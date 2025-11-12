Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Intuit se pohybuje od $146K year pro Software Engineer 1 do $469K year pro Architect. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $279K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
$146K
$118K
$16.4K
$11.8K
Software Engineer 2
$203K
$152K
$38.8K
$11.4K
Senior Software Engineer
$256K
$180K
$59.6K
$16.5K
Staff Software Engineer
$330K
$210K
$82.9K
$36.9K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)