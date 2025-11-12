Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in New York City Area ve společnosti Intuit se pohybuje od $160K year pro Software Engineer 1 do $338K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in New York City Area činí celkem $206K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)