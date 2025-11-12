Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti Intuit se pohybuje od ₹3.06M year pro Software Engineer 1 do ₹9.88M year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹5.05M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.06M
₹2.21M
₹675K
₹172K
Software Engineer 2
₹4.46M
₹2.89M
₹1.44M
₹131K
Senior Software Engineer
₹7.99M
₹4.35M
₹3.24M
₹399K
Staff Software Engineer
₹9.88M
₹5.99M
₹2.94M
₹950K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)