Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in Canada ve společnosti Intuit se pohybuje od CA$107K year pro Software Engineer 1 do CA$307K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Canada činí celkem CA$166K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
(Začátečnická úroveň)
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti Intuit in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$307,104. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intuit pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in Canada je CA$178,771.

