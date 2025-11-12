Seznam společností
Intuit
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Frontend softwarový inženýr

  • India

Intuit Frontend softwarový inženýr Platy v India

Kompenzace Frontend softwarový inženýr in India ve společnosti Intuit se pohybuje od ₹5.11M year do ₹12.05M. Mediánový yearní kompenzační balíček in India činí celkem ₹7.55M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025

Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
(Začátečnická úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nejnovější příspěvky platů
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Frontend softwarový inženýr ve společnosti Intuit in India představuje roční celkovou odměnu ₹12,047,489. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intuit pro pozici Frontend softwarový inženýr in India je ₹7,104,749.

