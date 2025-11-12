Kompenzace Backend softwarový inženýr in San Francisco Bay Area ve společnosti Intuit se pohybuje od $155K year pro Software Engineer 1 do $534K year pro Senior Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in San Francisco Bay Area činí celkem $265K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
$155K
$129K
$15.7K
$10.7K
Software Engineer 2
$202K
$154K
$35.6K
$12.7K
Senior Software Engineer
$274K
$186K
$72K
$16.1K
Staff Software Engineer
$355K
$208K
$110K
$36.4K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)