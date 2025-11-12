Kompenzace Backend softwarový inženýr in Israel ve společnosti Intuit se pohybuje od ₪476K year pro Software Engineer 2 do ₪433K year pro Senior Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Israel činí celkem ₪474K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪476K
₪374K
₪63.1K
₪38.6K
Senior Software Engineer
₪433K
₪279K
₪99.8K
₪54K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)