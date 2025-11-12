Kompenzace UX designer in United States ve společnosti Intuit se pohybuje od $128K year pro Product Designer 1 do $384K year pro Principal Product Designer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $235K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intuit. Naposledy aktualizováno: 11/12/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$134K
$126K
$4K
$4.1K
Senior Product Designer
$264K
$172K
$74.4K
$18.1K
Staff Product Designer
$297K
$194K
$68K
$35.5K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Intuit podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)