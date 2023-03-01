Adresář Společností
Intesa Sanpaolo
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Intesa Sanpaolo Platy

Rozsah platů Intesa Sanpaolo se pohybuje od $15,558 v celkové kompenzaci ročně pro Finanční analytik na spodním konci do $93,254 pro Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Intesa Sanpaolo. Naposledy aktualizováno: 8/13/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $47.7K

Backend softwarový inženýr

Finanční analytik
$15.6K
Lidské zdroje
$81.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Projektový manažer
$85.7K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$80.1K
Architekt řešení
$93.3K
Technický writer
$39.8K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Intesa Sanpaolo je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $93,254. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Intesa Sanpaolo je $80,056.

Doporučené práce

    Pro Intesa Sanpaolo nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Spotify
  • Facebook
  • Snap
  • Amazon
  • Google
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje