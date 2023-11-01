Seznam společností
International SOS
International SOS Platy

Platy ve společnosti International SOS se pohybují od $70,614 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $150,000 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti International SOS. Naposledy aktualizováno: 9/5/2025

$160K

Prodej
Median $150K
Datový vědec
$70.6K
IT specialista
$94.1K

Programový manažer
$74.6K
Projektový manažer
$127K
Časté dotazy

The highest paying role reported at International SOS is Prodej with a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at International SOS is $94,063.

