Seznam společností
Interactive Brokers
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Interactive Brokers Platy

Platy ve společnosti Interactive Brokers se pohybují od $11,558 celkové roční kompenzace pro pozici Informační technolog (IT) na dolním konci až po $400,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Interactive Brokers. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softwarový inženýr
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $280K
Manažer softwarového inženýrství
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Obchodní operace
$109K
Datový analytik
$116K
Datový analytik
$132K
Lidské zdroje
$85.4K
Informační technolog (IT)
$11.6K
Právní oddělení
$106K
Marketing
$106K
Produktový designér
$174K
Produktový manažer
$99.5K
Projektový manažer
$189K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

10%

ROK 1

15%

ROK 2

15%

ROK 3

15%

ROK 4

15%

ROK 5

15%

ROK 6

15%

ROK 7

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Interactive Brokers podléhají RSUs 7letému plánu nabývání:

  • 10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)

  • 15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 5th-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 6th-ROK (15.00% ročně)

  • 15% nabývá v 7th-ROK (15.00% ročně)

Máte otázku? Zeptejte se komunity.

Navštivte komunitu Levels.fyi, kde můžete komunikovat se zaměstnanci z různých společností, získat kariérní tipy a mnoho dalšího.

Navštívit nyní!

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Interactive Brokers je Manažer softwarového inženýrství s roční celkovou odměnou $400,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Interactive Brokers je $160,026.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Interactive Brokers

Související společnosti

  • Robinhood
  • PJT Partners
  • Affirm
  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/interactive-brokers/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.