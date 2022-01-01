Interactive Brokers Platy

Platy ve společnosti Interactive Brokers se pohybují od $11,558 celkové roční kompenzace pro pozici Informační technolog (IT) na dolním konci až po $400,000 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Interactive Brokers. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Ve společnosti Interactive Brokers podléhají RSUs 7letému plánu nabývání:
10% nabývá v 1st-ROK (10.00% ročně)
15% nabývá v 2nd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 3rd-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 4th-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 5th-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 6th-ROK (15.00% ročně)
15% nabývá v 7th-ROK (15.00% ročně)
