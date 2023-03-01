Adresář Společností
Interac
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

Interac Platy

Rozsah platů Interac se pohybuje od $54,953 v celkové kompenzaci ročně pro Informatik (IT) na spodním konci do $100,269 pro Analytik kybernetické bezpečnosti na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Interac. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $87.1K
Produktový manažer
Median $60K
Datový vědec
$65.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Informatik (IT)
$55K
Manažer programu
$81.1K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$100K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Interac, — это Analytik kybernetické bezpečnosti at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $100,269. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Interac, составляет $73,280.

Doporučené práce

    Pro Interac nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Databricks
  • Square
  • Stripe
  • Facebook
  • Pinterest
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje