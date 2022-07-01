Adresář Společností
IntelyCare
Pracujete zde? Nárokujte si svou společnost

IntelyCare Platy

Rozsah platů IntelyCare se pohybuje od $100,500 v celkové kompenzaci ročně pro Datový vědec na spodním konci do $197,010 pro Vedoucí datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti IntelyCare. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme zvýšení o 30 000 $ a více (někdy i 300 000 $ a více).Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - náboráři, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $148K
Vedoucí datové vědy
$197K
Datový vědec
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Vedoucí produktového designu
$182K
Produktový manažer
$116K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti IntelyCare je Vedoucí datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $197,010. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti IntelyCare je $148,000.

Doporučené práce

    Pro IntelyCare nebyly nalezeny žádné doporučené práce

Související společnosti

  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Databricks
  • PayPal
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje