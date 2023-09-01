Seznam společností
intelliHR
intelliHR Platy

Platy ve společnosti intelliHR se pohybují od $84,948 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $162,505 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti intelliHR. Naposledy aktualizováno: 11/25/2025

Softwarový inženýr
$84.9K
Manažer softwarového inženýrství
$163K
Nejlépe placenou pozicí ve společnosti intelliHR je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $162,505. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti intelliHR je $123,726.

