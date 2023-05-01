Seznam společností
IntelliBoard
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

IntelliBoard Platy

Platy ve společnosti IntelliBoard se pohybují od $39,800 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní inženýr na dolním konci až po $45,900 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti IntelliBoard. Naposledy aktualizováno: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Obchodní inženýr
$39.8K
Architekt řešení
$45.9K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti IntelliBoard je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $45,900. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti IntelliBoard je $42,850.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro IntelliBoard

Související společnosti

  • Microsoft
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • LinkedIn
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/intelliboard/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.