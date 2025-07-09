Adresář Společností
Intellias
Intellias Platy

Rozsah platů Intellias se pohybuje od $15,288 v celkové kompenzaci ročně pro Marketing na spodním konci do $95,574 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Intellias. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $60K

Backend softwarový inženýr

Obchodní analytik
$65.8K
Datový analytik
$35K

Hardwarový inženýr
$63.6K
Informatik (IT)
$77.6K
Marketing
$15.3K
Projektový manažer
$46.8K
Vedoucí softwarového inženýrství
$95.6K
Architekt řešení
$82.3K
Technický manažer programu
$67.3K
FAQ

The highest paying role reported at Intellias is Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intellias is $64,683.

