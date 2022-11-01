Seznam společností
Intelcom
Intelcom Platy

Platy ve společnosti Intelcom se pohybují od $60,476 celkové roční kompenzace pro pozici Information Technologist (IT) na dolním konci až po $105,874 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Intelcom. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Softwarový inženýr
Median $82.1K
Information Technologist (IT)
$60.5K
Manažer softwarového inženýrství
$106K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Intelcom je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $105,874. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intelcom je $82,130.

