Integrate Platy

Rozsah platů Integrate se pohybuje od $3,906 v celkové kompenzaci ročně pro Produktový manažer na spodním konci do $80,400 pro Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Integrate. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $13.9K
Produktový manažer
$3.9K
Projektový manažer
$80.4K

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Integrate je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $80,400. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Integrate je $13,900.

