Intapp
Intapp Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti Intapp činí celkem $188K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intapp. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Intapp
Machine Learning Engineer
Palo Alto, CA
Celkem za rok
$188K
Pozice
L3
Základní
$165K
Stock (/yr)
$8K
Bonus
$15K
Roky ve společnosti
4 Roky
Roky zkušeností
8 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Intapp?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Intapp podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Backend softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Intapp in United States sits at a yearly total compensation of $258,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intapp for the Softwarový inženýr role in United States is $185,000.

