Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Produktový designér Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový designér in Canada ve společnosti Intact Financial Corporation se pohybuje od CA$90.3K do CA$128K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intact Financial Corporation. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměrná celková kompenzace

CA$103K - CA$122K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CA$90.3KCA$103KCA$122KCA$128K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

CA$225K

Získejte spravedlivou odměnu

Jaké jsou kariérní úrovně u Intact Financial Corporation?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Intact Financial Corporation in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$128,222. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intact Financial Corporation pro pozici Produktový designér in Canada je CA$90,313.

