Pracujete zde? Převzít správu společnosti
  • Platy
  • Manažer datové vědy

  • Všechny platy Manažer datové vědy

Intact Financial Corporation Manažer datové vědy Platy

Mediánový kompenzační balíček Manažer datové vědy in Canada ve společnosti Intact Financial Corporation činí celkem CA$178K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intact Financial Corporation. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Celkem za rok
CA$178K
Pozice
-
Základní
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$22.7K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
16 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Intact Financial Corporation?

CA$225K

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer datové vědy ve společnosti Intact Financial Corporation in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$202,131. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intact Financial Corporation pro pozici Manažer datové vědy in Canada je CA$175,088.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Intact Financial Corporation

