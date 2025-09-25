Seznam společností
Intact Financial Corporation
  • Likvidátor pojistných událostí

  • Všechny platy Likvidátor pojistných událostí

Intact Financial Corporation Likvidátor pojistných událostí Platy

Průměrná celková kompenzace Likvidátor pojistných událostí in Ireland ve společnosti Intact Financial Corporation se pohybuje od €22.3K do €31.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intact Financial Corporation. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Průměrná celková kompenzace

€23.9K - €28.2K
Ireland
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
€22.3K€23.9K€28.2K€31.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Likvidátor pojistných událostí příspěvků v Intact Financial Corporation k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

€142K

Jaké jsou kariérní úrovně u Intact Financial Corporation?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Likvidátor pojistných událostí ve společnosti Intact Financial Corporation in Ireland představuje roční celkovou odměnu €31,083. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Intact Financial Corporation pro pozici Likvidátor pojistných událostí in Ireland je €22,316.

Další zdroje