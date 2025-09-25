Průměrná celková kompenzace Likvidátor pojistných událostí in Ireland ve společnosti Intact Financial Corporation se pohybuje od €22.3K do €31.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intact Financial Corporation. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025
Průměrná celková kompenzace
