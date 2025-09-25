Seznam společností
Intact Financial Corporation
Intact Financial Corporation Obchodní analytik Platy

Mediánový kompenzační balíček Obchodní analytik in Canada ve společnosti Intact Financial Corporation činí celkem CA$82.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Intact Financial Corporation. Naposledy aktualizováno: 9/25/2025

Mediánový balíček
company icon
Intact Financial Corporation
Business Analyst
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$82.7K
Pozice
L2
Základní
CA$76K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6.8K
Roky ve společnosti
5-10 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Intact Financial Corporation?

CA$225K

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Obchodní analytik at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$133,718. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Obchodní analytik role in Canada is CA$82,454.

