Seznam společností
Insurance Corporation of British Columbia
Insurance Corporation of British Columbia Platy

Platy ve společnosti Insurance Corporation of British Columbia se pohybují od $20,732 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $100,500 pro pozici Obchodní analytik na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Insurance Corporation of British Columbia. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Softwarový inženýr
Median $58.4K
Obchodní operace
$43.9K
Obchodní analytik
$101K

Copywriter
$56K
Datový vědec
$80.8K
Finanční analytik
$20.7K
Produktový manažer
$101K
Venture kapitalista
$23.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Insurance Corporation of British Columbia je Obchodní analytik at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $100,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Insurance Corporation of British Columbia je $57,189.

