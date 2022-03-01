Adresář Společností
Insulet Platy

Rozsah platů Insulet se pohybuje od $37,192 v celkové kompenzaci ročně pro Zákaznický servis na spodním konci do $201,000 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Insulet. Naposledy aktualizováno: 8/10/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $143K
Strojní inženýr
Median $81K
Biomedicínský inženýr
$101K

Zákaznický servis
$37.2K
Marketing
$185K
Produktový manažer
$158K
Projektový manažer
$60.2K
Vedoucí softwarového inženýrství
$201K
UX výzkumník
$110K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Insulet je Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $201,000. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Insulet je $110,445.

Další zdroje